UFFICIALE – Parma-Napoli, arbitra Giua: dopo gli errori di Napoli-Lecce fu fermato da Rizzoli

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A. L’arbitro che dirigerà il match tra Parma e Napoli, in programma per domani alle ore 19:30 allo stadio Ennio Tardini, sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. Giua è l’arbitro tristemente noto per la partita tra Napoli e Lecce, nel corso della quale si rese protagonista di diversi errori, come la mancata concessione del rigore per gli azzurri a causa di un fallo su Milik. In seguito a quella magra prestazione, l’arbitro fu fermato dal designatore Nicola Rizzoli.

Di seguito la squadra arbitrale al completo:

ARBITRO: Giua

ASSISTENTI: Colarossi-Affatato

IV UOMO: Marinelli

VAR: Massa

AVAR: Passeri.