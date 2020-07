VLASIC NAPOLI – Il Napoli monitora diversi profili per il centrocampo azzurro che verrà nella prossima stagione. L’ultimo nome finito nel taccuino di Cristiano Giuntoli, come annunciato da Venerato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, è quello di Nikola Vlasic, centrocampista croato in forze al CSKA Mosca, classe 1997.

Vlasic Napoli: le statistiche del giovane croato

Il pallonetto di Nikola Vlasic nel derby contro lo Spartak Mosca

In Russia si parla molto bene di lui tant’è vero che viene definito il nuovo Luka Modric. Nella Premier Liga Nikola ha realizzato in ventinove partite giocate, dodici reti e cinque assist, che lo rendono uno dei profili da seguire più da vicino nel panorama calcistico mondiale.

Ha trovato anche la gioia in Europa League, sempre vestendo la maglia del CSKA Mosca, siglando una rete in sei partite ufficiali disputate nella “seconda” competizione più importante in Europa.

Ha nell’agilità nei movimenti, la freddezza sotto rete e la precisione (sui calci piazzati e nel servire assist per i compagni) i suoi punti di forza. La sua collocazione ideale è quella che gli consente di agire alle spalle delle punte.

I suoi primi passi li muove nell’Hajduk Spalato dove sigla 11 reti in 86 partite ufficiali prima di essere ceduto all’Everton per 8 milioni di euro.

In Premier League vede il campo solo 12 volte in una stagione prima di iniziare il prestito che lo porterà a vestire la maglia del CSKA Mosca. La squadra russa poi decide di puntare definitivamente su di lui riscattandolo per la modica cifra di 15 milioni di euro.

Il valore di mercato di Nikola Vlasic è molto più basso rispetto a quello di altri profili valutati dal Napoli: intorno ai 20 milioni di euro, potrebbe chiudersi la trattativa fra i partenopei ed il CSKA Mosca.

Altri profili valutati dal Napoli

Come dichiarato anche da Ciro Venerato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la dirigenza azzurra non si muove su un solo profilo per il centrocampo e soprattutto, verrà acquistato qualcuno solo nel momento in cui ne uscirà uno di ruolo.

Il maggiore indiziato a fare le valigie è Allan ma il calciomercato è imprevedibile. Il collega ed esperto di calciomercato però, ci dà anche altri spunti di mercato per il centrocampo azzurro della prossima stagione:

“C’è una novità per il centrocampo e trova anche conferme. Nikola Vlasic mezzala offerta al Napoli dai vecchi agenti di Osimhen con 15 milioni di euro di costo del cartellino. Rientra nei parametri del Napoli, con Veretout e Ricci. Szoboszlai orbita attorno al Milan”.

“Per Allan c’è l’Everton così come Mendes che vuole portarlo al Wolverhampton. Anche l’Atletico Madrid sonda il terreno per Allan ma non è la prima scelta”.

Il profilo di Vlasic su FIFA 20

Come spesso accade, la Electronic Arts tramite uno dei videogiochi più amati dai tifosi ed appassionati del calcio in generale, riesce a preannunciare coloro che saranno delle giovani promesse o comunque giocatori da tenere d’occhio.

Il portale Sofifa si concentra, in generale, su questi profili e cerca di dare una chiara idea delle valutazioni generali dei giocatori e le valutazioni “potenziali”.

Nikola Vlasic gode di un 78 di valore generale e di un 86 come valore potenziale: a testimonianza di quanto anche la EA riponga speranze nel futuro del ragazzo.