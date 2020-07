Venerato: “Il Napoli smentisce le visite mediche di Osimhen, ma c’è fiducia. Colloqui anche con il Liverpool”

Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal di diversi temi di calciomercato. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

OSIMHEN – “Forse alla fine Osimhen verrà. Rispetto al pessimismo cosmico di sabato mattina, ora c’è una fiduciosa attesa. L’accordo col Napoli era di 5 milioni di euro lordi a stagione, su quella cifra poi bisogna mettere anche commissioni e diversi bonus come quello alla firma”

“Il Napoli ha accusato il colpo sabato quando la trattativa ha frenato, però ora intravede un raggio di luce. Nel frattempo che D’Avila decide il destino del suo assistito, il Napoli non sta con le mani in mano”.

“Il Napoli smentisce le visite mediche di sabato fatte a Roma, ed io penso che è assurdo che un giocatore come Osimhen passi inosservato a Villa Stuart”.

“Bisogna capire se il Liverpool affonderà o meno il colpo per Osimhen. Il CEO del Liverpool ha avuto dei colloqui con l’ex entourage del giocatore 10 giorni prima che mettesse piede a Napoli. Ci sono stati colloqui, non la trattativa”.

ALTERNATIVE D’ATTACCO – “Il Napoli valuta le alternative nel momento in cui D’Avil non dovesse tornare a mani vuote dall’Inghilterra. Sonda Luka Jovic per il quale il Real chiede 70 milioni di euro ed il giocatore 6 a stagione. Gli azzurri vogliono prenderlo in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe poi obbligo a determinate condizioni”

“Per Immobile, il Napoli dovrebbe sborsare invece 10 milioni lordi a stagione e 5 netti. Lotito chiede cifre altissime, ma la sua vera valutazione si aggira attorno ai 40/45 di cartellino. Faccio fatica però a credere che il Napoli possa fare una operazione simile per un trentenne”.

“Le alternativa low cost sono Azmoun e Sorloth, Belotti invece non rientra nei piani del Napoli. Rientrava nei progetti quando c’era Ancelotti, Gattuso ha altre idee”.

CENTROCAMPO – “C’è una novità per il centrocampo e trova anche conferme. Nikola Vlasic mezzala offerta al Napoli dai vecchi agenti di Osimhen con 15 milioni di euro di costo del cartellino. Rientra nei parametri del Napoli, con Veretout e Ricci. Szoboszlai orbita attorno al Milan”.

“Per Allan c’è l’Everton così come Mendes che vuole portarlo al Wolverhampton. nche l’Atletico Madrid sonda per Allan ma non è la prima scelta”.