Gagliolo out per infortunio, salterà Parma-Napoli: il comunicato dei ducali

In vista del match tra Parma e Napoli, previsto per mercoledì alle 19:30, i ducali avranno un assenza pesante. Il club allenato da mister D’Aversa ha annunciato attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale l’assenza di Riccardo Gagliolo per il match contro gli azzurri. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro la Sampdoria hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di attivazione seguiti da torellini eda un’esercitazione tecnica. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Riccardo Gagliolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’ileopsoas sinistro”.