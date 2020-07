ESCLUSIVA – VIDEO – Akatugba: “Osimhen simile a Drogba, ma può diventare più forte. Sarà presto un nuovo giocatore del Napoli”

Oma Akatugba è un giornalista nigeriano, esperto di calciomercato e amico di Victor Osimhen. Intervenuto in diretta con noi su Instagram, ha rivelato importanti retroscena riguardo le visite mediche e il futuro. Ecco quanto ha svelato in esclusiva ai nostri microfoni (in basso il video dell’intervista):

“Visite mediche? Confermo quanto avevo già detto. Questa è la verità e solo la verità. Victor è a Lille in questo momento. Le visite mediche erano state programmate per venerdì scorso ma c’erano giornalisti ed alcuni tifosi e Osimhen è stato riportato indietro. Sabato, poi, il giocatore in gran segreto ha superato le stesse e, dunque, sarà un nuovo giocatore del Napoli in questo fine settimana.

Non tante persone conoscevano Napoli fino a un po’ di tempo fa. La squadra era conosciuta solo grazie a Diego Armando Maradona. Adesso, però, con le partite giocate in Champions contro Barcellona, Real Madrid e Chelsea, i nigeriano hanno iniziato a conoscere meglio il Napoli. Negli ultimi tre giorni, poi, considerando la trattativa con Osimhen, gli azzurri sono diventati conosciutissimi.

Victor ha avuto una vita difficile finora. Viene da una famiglia povera, come lo sono la maggior parte in Nigeria. Vendeva giornali per strada e viveva in una stanza con sette persone. Grazie al calcio è riuscito ad emergere, così come è emersa la sua forte personalità. Lui è un combattente nato e suda la maglia anche in allenamento. Anche i napoletani sono così e sono sicuro che la loro unione sarà perfetta.

È stato già a Napoli come sapete. Inizialmente aveva paura per la questione legata al razzismo, ma poi ha capito che anche la città di Napoli è discriminata dal nord Italia. Così ha deciso di sposare la causa, sentendosi vicino al popolo napoletano, la patria delle persone di colore. Si sentirà a casa a Napoli. Non vede l’ora di vestire la maglia azzurra.

Paragone con Drogba? Osimhen è Osimhen e Drogba è Drogba. Victor è arrivato a segnare tanti gol in Francia e in Champions League a soli 21 anni, Didier ci ha messo un po’ di tempo in più. Anche se non giocherà la Champions l’anno prossimo con gli azzurri sono sicuro che farà benissimo e prima o poi si giocherà il pallone d’oro, magari con la maglia del Napoli.

Quando Victor verrà presentato sarò anche io lì a Napoli, mangerà tanta pizza gratis (ride ndr.)”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSEPPE ANNARUMMA