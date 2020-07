Dalla Francia – Napoli, Osimhen ha già svolto sabato le visite mediche. Club al lavoro per evitare una maxi-commissione

OSIMHEN VISITE MEDICHE – Victor Osimhen potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Napoli. Dalla Francia, infatti, arrivano segnali positivi riguardo l’affare che dovrebbe portare l’attaccante nigeriano all’ombra del Vesuvio.

OSIMHEN VISITE MEDICHE GIÀ SVOLTE

Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna de L’Equipe, Victor Osimhen avrebbe già svolto le visite mediche col Napoli nella giornata di sabato. Ovviamente in gran segreto.

Gli azzurri ed il Lille, in questo momento, sono al lavoro dal punto di vista legale per scongiurare pericoli con gli ex agenti del calciatore che vorrebbero una maxi-commissione per l’affare.