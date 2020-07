KOULIBALY NAPOLI – Secondo quanto riporta quest’oggi il noto quotidiano Il Mattino, il super-agente Fali Ramadani, molto vicino al Napoli e procuratore di Demme, Maksimovic e Koulibaly, in queste ore passate nel capoluogo campano avrebbe avuto molto di cui parlare col patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Si è parlato di rinnovo per il serbo Maksimovic (affare che dovrebbe sbloccarsi in breve e che dovrebbe portare il calciatore a rimanere in azzurro fino al 2025), ma ha anche portato la prima offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly.

L’interesse dei citizens per il difensore senegalese è noto ormai da anni, ma serve l’offerta giusta per cedere il granitico centrale, poiché in scadenza nel 2023 e anche perché non disdegna assolutamente l’idea di provare a vincere ancora in azzurro. Ad ogni modo, qualora l’affare dovesse andare in porto, secondo la testata sarebbe proprio lo stesso Fali Ramadani a favorire il passaggio al Napoli di un sostituto di tutto rispetto: il giovane serbo Nikola Milenkovic, della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

KOULIBALY NAPOLI, LA PRIMA OFFERTA NON BASTA

“Nella serata di venerdì, Fali Ramadani è arrivato a Napoli. Una visita programmata da tempo per incontrare Aurelio De Laurentiis. E se con Nikola Maksimovic è tutto sistemato (prolungamento con scadenza che passa dal 2021 al 2025 ed un ingaggio che arriva a 2 milioni netti a stagione più bonus), c’è da trattare la questione Koulibaly“.

Kalidou Koulibaly (29) in allenamento

“Ramadani è reduce da una lunga chiacchierata con il Manchester City. La prima offerta del club inglese, però, non è sufficiente, almeno in quella che è l’idea del patron azzurro che non vorrebbe scendere sotto gli 80-90 milioni: non bastano 60 milioni, 70 con qualche bonus“.

“L’agente ha il sostituto pronto da mettere sul tavolo: Nikola Milenkovic della Fiorentina, 22 anni, pronto al salto in un top club“.