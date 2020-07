Kalidou Koulibaly andrà via? È il grande interrogativo che da tempo accompagna i tifosi del Napoli. Tante le squadre sul calciatore senegalese, poche le proposte concrete. Lo sa bene Luca Marchetti, esperto di mercato, che a Sky Sport 24 sostiene:

“Il Napoli non sta insistendo per Gabriel perché è extracomunitario e perché Koulibaly può restare. Sia lui che Callejon possono restare, l’apertura di ADL è importante. Non so se Callejon abbia ricevuto qualche offerta, credo che le parole di Mertens e Gattuso siano indicative.

Su Koulibaly non c’è nessuno pronto a investire 100 milioni. Al di là degli interessamenti nessuno ha messo i soldi sul piatto. Mia opinione: difficile che arrivino a soddisfare ADL”.