SportItalia – Napoli senza colpe sul caso Osimhen: gli azzurri puntano Jovic del Real Madrid

Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato, nel corso dello “Speciale Mercato” di SportItalia ha parlato del mercato del Napoli e del caso Osimhen. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

“Il Napoli non ha responsabilità sull’accaduto, il cambio d’agente che ha chiesto il doppio delle commissioni e l’inserimento del Liverpool hanno trasformato quella che doveva essere una certezza in una strada in salita“.

“Jovic al Milan? Il giocatore è un obiettivo di mercato anche del Napoli. Sarà difficile per il Milan convincere il Real al prestito visti i soldi spesi lo scorso anno per il giocatore”.