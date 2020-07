Caos Barcellona: Messi contro Setien, spunta il nome del sostituo

Il Barcellona vive uno dei suoi peggiori momenti dal punto di vista del gioco, dei risultati e soprattutto psicologico. Dopo la vittoria della Liga da parte del Real Madrid, i catalani ora devono riscattarsi e per farlo bisognerà fare risultato in Champions contro il Napoli.

Secondo il quotidiano GazzaMondo, ieri c’è stato disertato l’allenamento da Messi, Suarez e Piqué con giustificazioni varie,e la rincorsa a notizie che potessero puntellare o finir di demolire la panchina di Quique Setien. L’allenatore non è sicuro di trovarsi in panchina il giorno in cui dovrà affrontare gli azzurri, il sogno del Barcellona resta quello di Xavi, in questo momento però la soluzione più ovvia è rappresentata da Garcia Pimienta, tecnico del Barça B che in questo fine settimana inizierà i playoff per portare il «filial» dalla Segunda B alla Segunda