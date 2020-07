Chiariello: “Gente come Ancelotti e Conte godono di troppa buona stampa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo:

“Viene da sorridere pensando alle concorrenti della Juventus. Oggi l’Inter, senza scontri diretti, sarebbe a pari punti. È una squadra forte che ha buttato via un campionato, Conte può fare secondo come quarto, ma dovesse arrivare secondo a pochi punti dalla Juve, verrebbe osannato. Conte dovrebbe darsi ‘i mozzichi sui morsi’, questa Juve non è la solita cannibale e potrebbe soffrire. Gente come il tecnico nerazzurro ed Ancelotti godono di troppa buona stampa, al di là dei reali meriti”.