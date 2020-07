La storica leggenda brasiliana del Barcellona, Rivaldo, ha commentato il momento dei Blaugrana ai microfoni di “Betfair“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redaione:

“C’è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli in Champions. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida. Credo che la maggior parte dei tifosi condivida questa mia brutta sensazione“.