Osimhen-Napoli, spunta il retroscena: era tutto pronto per le visite mediche, ora la situazione è complicata!

La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena sulla trattativa del Napoli per Victor Osimhen. Con il cambio di agente, nella figura di William D’Avila, l’accordo con il Lille è stato messo in discussione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In casa azzurra c’era un particolare ottimismo, le visite mediche sembravano imminenti e da un paio di giorni era stato allestito tutto. Il cambio all’interno dell’entourage del calciatore è stato sicuramente decisivo per questo allungamento dei tempi. Il Napoli, ma anche il Lille, per ragioni diverse, volevano chiudere in fretta. Il cambio in corsa ha cambiato gli scenari e sta complicando la situazione”.