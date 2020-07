Milik, ormai è certo l’addio: il Napoli attende l’offerta migliore per il polacco

Arkadiusz Milik non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli, gli azzurri cercano un nuovo bomber e di conseguenza il polacco sarà ceduto, ormai è certo. Il Mattino ha riportato alcuni aggiornamenti all’interno dell’edizione odierna. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il club attende l’arrivo dell’offerta migliore per l’attaccante. In Italia sul calciatore ci sono Milan e Juventus. Milik è seguito però anche da diversi club in Premier League, come il Tottenham, ed in Liga, come l’Atletico Madrid. Il Napoli valuta il calciatore 40 milioni di euro”.