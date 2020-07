Mihajlovic, trovato l’assetto giusto contro il Napoli: “Con loro ha funzionato la difesa a tre”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Tra gli argomenti trattati, la sperimentazione della nuova difesa a tre provata nel secondo tempo della sfida contro il Napoli che ha prodotto ottimi risultati:

“Abbiamo scelto questo assetto perché così potevamo andare a pressarli più alto. Nel primo tempo ho sbagliato a sistemare la squadra in campo perché pensavo di scalare meglio sul loro secondo centrale e invece non siamo mai arrivati in tempo. Negli spogliatoi abbiamo rimesso la squadra a posto piazzandoci uno contro uno e giocando più avanti e con coraggio.

È stata una bella reazione dopo la gara con il Parma, con il Milan ci serve una conferma. Soprattutto mercoledì c’è stato un cambio di atteggiamento mentale che dobbiamo portare più a lungo possibile e per più partite possibili. Quando noi abbiamo la palla e ci sentiamo sicuri diventa tutto più facile, dobbiamo imparare a non farci prendere dall’ansia e saper gestire rimanendo lucidi. Con l’organizzazione e la mentalità riusciamo ad abbassare il gap tra noi e le squadre più forti”.