Juventus, Sarri resterà sulla panchina bianconera solo in caso di vittoria: se non lo farà sarà esonerato!

Il noto quotidiano torinese Tuttosport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione legata al futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La squadra di Sarri dopo il lockdown partiva da un vantaggio di un solo punto sulla Lazio, ora ne ha otto sui biancocelesti e sei sull’Inter. Nonostante la mancanza di solidità evidenziata dai risultati con Milan, Atalanta e Sassuolo, esprimere giudizi in un contesto così complesso non è scontato. Questo calcio ha troppe stranezze per essere analizzato ‘come tutti i giorni’. Vale quindi la regola d’oro di casa Juventus: prima si vince poi si ragiona. Se Sarri dovesse vincere lo scudetto, sarebbe riconfermato, altrimenti l’esonero sarebbe una possibilità. Al momento questa opzione non viene presa in considerazione, anche perchè perdere questo scudetto per la Juventus significherebbe compiere una debacle epocale, visto il calendario”.