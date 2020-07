Gattuso rimprovera la squadra per il pari di Bologna: “Con questo atteggiamento non si va da nessuna parte”

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato il discorso che Gennaro Gattuso ha fatto alla squadra a Castel Volturno dopo il pareggio tra Napoli e Bologna. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è andata di lusso, in questo modo non arriviamo da nessuna parte. C’è bisogno di un atteggiamento diverso se vogliamo essere al top per la sfida contro il Barcellona”. Gattuso ha ripetuto queste parole anche ai suoi calciatori, a Castel Volturno il giorno dopo la partita. Il mister non accetterà altri cali di tensione, vuole vedere una reazione già nella sfida del San Paolo contro l’Udinese. Non ci saranno giorni di riposo questa settimana ed è plausibile anche un ritiro pre gara. Nel corso del secondo tempo di Bologna, Gattuso ha rivisto i fantasmi di gennaio e c’è rimasto male: “Non ci siamo comportati da squadra a Bologna, sembravamo quelli di qualche mese fa. È mancata la voglia di fare fatica”.