L’arrivo di Osimhen è in dubbio, Giuntoli studia le alternative: quattro i nomi più caldi

Il Napoli non può aspettare all’infinito la chiusura della trattativa con il Lille e Osimhen. Per questo motivo il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando anche su altri profili presenti all’interno del suo taccuino. Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato la presenza non solo di un piano B, ma anche di un piano C e D. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La prima alternativa, il piano B, è Luka Jovic del Real Madrid. Il calciatore è da tempo nei radar azzurri ed è uno dei profili più appetibili. Il piano C è rappresentato da Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Piace molto per il suo sacrificio nel pressing offensivo, oltre alla presenza in zona gol. L’ultimo nome nelle gerarchie di Giuntoli è quello di Alfredo Morelos. L’attaccante dei Rangers Glasgow è stato proposto al Napoli, non è male. Il suo problema principale è la mancanza di temperamento, spesso perde la bussola e si lascia andare a comportamenti censurabili. Infine resta la suggestione più grande: Ciro Immobile. La suggestione difficilmente si potrà concretizzare dal punto di vista fattuale, il percorso è ricco di ostacoli. Mai dire mai…”