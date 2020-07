Barrow, l’agente: “Nessuno del Napoli ci ha chiamati, per lui è meglio restare a Bologna”

L’avvocato Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte:

“Barrow ricorda Osimhen, un’alternativa possibile? La suggestione c’è, un po’ per caratteristiche ricorda Victor Osimhen. Tempo fa in una trasmissione fu proprio accostato al giocatore del Lille da un vostro collega. Se i tifosi del Napoli pensano a lui come alternativa hanno la fantasia giusta, si cerca sempre qualcuno da accostare alla propria squadra. In questo momento non c’è nulla, e Barrow sta bene a Bologna. Stravede per Mihajlovic e per la città.

A cosa è dovuta questa esplosione post lockdown? Anche prima del Covid il ragazzo ha messo in evidenza il suo potenziale. Ora sta giocando con continuità e sta prendendo confidenza e sicurezza, se hai delle qualità poi vengono fuori. Credo la differenza sia tutta qui. A Bergamo era impossibile giocare con davanti Zapata e Muriel avanti.

Obiettivi per il futuro? Una crescita continua, poi vedremo. Per il momento deve pensare solo a lavorare, cosa che mi ha detto lui stesso l’altra sera quando ne abbiamo parlato. Se arrivasse qualche proposta da una big? Le proposte si valutano sempre, ma in questo momento la cosa migliore per lui è continuare a crescere a Bologna. Il ragazzo non ha mai guardato ai soldi, predilige il progetto. Se arriva un progetto che gli garantisce la crescita si potrebbe valutare.

Non darei sempre la colpa agli agenti, è sempre il giocatore che sceglie. Non mi sento di dare consigli al Napoli, se salta questa trattativa avranno sicuramente altri piani. De Laurentiis e Giuntoli sono molto competenti e sicuramente sanno come muoversi”.