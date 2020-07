Bari, stasera semifinale playoff per la Serie B contro la Carrarese al San Nicola

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, stasera il Bari affronterà la Carrarese nella semifinale dei playoff per la promozione in Serie B. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per riprendere quanto detto dal tecnico dei pugliesi: ‘L’umiltà è la virtù dei grandi’. Il Bari dovrà sostenere una partita organizzata, intelligente, contro un avversario che fa dell’aggressività al contempo punto di forza e punto debole. I biancorossi dovranno essere bravi a sfruttare le ripartenza e gli spazi che i toscani lasceranno inevitabilmente. ‘Ci stiamo giocando tutto, abbiamo la responsabilità delle nostre carriere e di una città intera. Ciò non deve scalfire la nostra serenità, non bisogna mai mollare’ ha concluso il tecnico dei galletti”.