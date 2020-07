Pedullà: “Osimhen-Napoli non è fatta, nessuna visita medica programmata! Contatti anche con Liverpool e United”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha riportato attraverso il suo account Twitter le ultime in merito all’affare Osimhen-Napoli. Il collega ha evidenziato passi indietro riguardanti la trattativa tra azzurri e Lille. Secondo quanto riferito da Pedullà pare anche che William D’Avila, agente dell’attaccante, abbia avuto contatti con Liverpool e United.

QUESTO IL TWEET:

“Osimhen: non ci sono visite programmate con il Napoli, non è fatta. non ci sono firme, il nuovo agente prende tempo. Le ultime 24 ore non hanno dato frutti, malgrado gli annunci strategici del Lille“

