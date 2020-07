La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ha dato al Lille ancora un po’ di tempo per bilanciare i conti dal punto di vista economico, situazione molto delicata per il club francese. La scadenza era fissata per giovedì, l’attuale squadra di Victor Osimhen però ha ricevuto ulteriore tempo per tornare in riga con i conti.

A riportare il tutto è proprio il sito della Federcalcio francese: una situazione, dunque, in divenire, e che potrebbe avere anche delle ripercussioni sull’affare Osimhen.