Bologna-Napoli, Diego Demme migliore in campo: pioggia di 6 e 7 per il centrocampista

Il risultato di Bologna-Napoli è stato deludente per mister Gattuso che non ha visto ‘carattere’ in campo: “Ho visto la squadra non attenta. Non abbiamo giocato da squadra” sono state le parole del tecnico azzurro a fine partita. Sono stati giudicati appena sufficienti i giocatori del Napoli: c’è un azzurro però che ha convinto con le sue prestazioni, nonostante il risultato finale della gara.

Si parla di Diego Demme, il centrocampista classe ’91 preso dal Lipsia: per i quotidiani oggi è stato lui il migliore in campo. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna lo premia con 6.5, il Corriere dello Sport con un pieno 7: “Stavolta entra nella partita, sfuggendo all’ombra di Soriano, non limita la sua azione alle coperture ma ispira” scrive.