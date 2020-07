Accordo con il Lille per lo scambio Ounas-Gabriel, sarà un’operazione a parte: il motivo

L’edizione odierna di Repubblica ha svelato un retroscena riguardante lo scambio tra Napoli e Lille che vede protagonisti Adam Ounas e Gabriel Magalhaes. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le due società hanno stipulato un gentlemen’s agreement per lo scambio di due calciatori: Adam Ounas e Gabriel Magalhaes. L’operazione sarà definita in futuro, con valutazioni da concordare per i due calciatori. I francesi hanno però avuto fretta di concludere separatamente l’operazione Osimhen per un motivo: sono nei guai con il Fair Play Finanziario. Per questo motivo avevano bisogno di monetizzare in fretta”.