“È quasi fatta!”, la frase ‘rubata’ alla famiglia di Osimhen fa sognare i tifosi azzurri!

Il Corriere dello Sport ha dedicato un focus a quello che potrebbe essere il colpo di mercato più costoso della storia del Napoli: Victor Osimhen. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mancano i dettagli per alcuni accordi, sia per quanto riguarda il Lille, sia per l’entourage del calciatore. Dopodiché verranno organizzate le visite mediche e la firma. Oltre alle indiscrezioni, ciò che fa fede è una frase che l’entourage familiare del calciatore ha sibilato in barca a largo delle acque di Porto Cervo: ‘È quasi fatta!’ hanno detto”.