Bologna-Napoli, le probabili formazioni, Gattuso prepara la rivoluzione: fino ad otto cambi rispetto al Milan!

Secondo quanto riportato da Il Mattino all’interno dell’edizione odierna, Rino Gattuso ha preparato una rivoluzione per la sfida di Bologna contro i felsinei. Potrebbero essere addirittura otto i cambi nel Napoli rispetto alla formazione scesa in campo contro il Milan. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Prevista una rivoluzione per la sfida contro il Bologna, a partire già dalla porta: dovrebbe infatti tornare Meret tra i pali, ai danni di Ospina. Sulle fasce dovrebbero esserci Di Lorenzo e Hysaj, che concederà un turno di riposo a Mario Rui. Al centro della difesa dovrebbero esserci Manolas e Maksimovic, turno di riposo per Koulibaly. Per quanto riguarda il centrocampo, non ci sono dubbi sulla presenza di Demme dal primo minuto, al suo fianco ci sarà sicuramente Zielinski, con Elmas che invece darà un turno di riposo a Fabian Ruiz. Il trio d’attacco dovrebbe essere completamente diverso rispetto a quello che ha sfidato il Milan: spazio dal primo minuto per Politano, Milik e Lozano”.

La probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso