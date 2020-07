Osimhen Napoli, cessione fondamentale per il Lille: ha bisogno di soldi per iscriversi alla Ligue 1!

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul proprio sito ufficiale, la cessione di Victor Osimhen sarebbe fondamentale per il Lille. La società francese ha infatti un urgente bisogno di liquidità. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I 50 milioni cash sono una base fondamentale per il Lille, poi ci sono tutte le valutazioni su Ounas da fare, sul quale sono state scritte cifre sproporzionate. Ci sono state speculazioni assurde: il ragazzo ha aperto fin dall’inizio, se non fosse stato così non ci sarebbe stato tutto il resto. Il calciatore ha vissuto settimane difficili a causa della sconfitta del padre ed ha dovuto ritoccare qualcosa all’interno del suo entourage. Ha apprezzato la costanza del corteggiamento azzurro. Anche il numero uno del Lille, Gerard Lopez, ha fretta di chiudere la trattativa”.