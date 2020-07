Gattuso chiama il cambio, Manolas gli lancia un’occhiataccia e gli chiede di restare in campo

Alla mezz’ora di gioco della ripresa del match tra Bologna e Napoli, Kostas Manolas sembrava aver accusato un problema di crampi. In quel momento Gattuso ha subito chiamato Koulibaly per entrare in campo a sostituire il compagno.

Manolas però si è subito alzato e ha lanciato un’occhiata a Gattuso, avvisandolo che era ancora in grado di proseguire la partita. Il cambio è stato quindi annullato e Koulibaly si è rimesso a sedere in panchina con la pettorina.