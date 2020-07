SKY – Il Lille vuole chiudere in fretta l’affare Osimhen: il Napoli ha l’accordo con il club e il giocatore!

L’esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti ha riportato le ultime notizie riguardanti l’affare tra il Napoli e il Lille per Victor Osimhen. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non ci risultano gli 80 milioni di euro dei quali si parla in Francia. Il calciatore ha cambiato procuratore e dovrà essere ripreso il lavoro fatto con l’entourage precedente. C’è però già un accordo di base con il calciatore e anche tra le due società. I francesi spingono per chiudere, il club ha bisogno di liquidità per iscriversi al campionato. L’operazione riguardante Ounas e Gabriel sarà slegata dall’affare Osimhen. Gabriel potrebbe arrivare ma c’è ancora in rosa Koulibaly ed arriverà anche Rrahmani. Gabriel inoltre occupa uno slot di extracomunitario, quindi al momento non è prevista una chiusura a stretto giro”.