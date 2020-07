La Repubblica, all’interno dell’edizione odierna, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato riguardante il Napoli e Ciro Immobile. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tutti felici alla fine, anche se la trattativa per Immobile stava diventando più che una suggestione: l’attaccante è in rotta con l’ambiente biancoceleste. Lotito però non si sarebbe privato del capocannoniere della Serie A per meno di 50 milioni di euro. Cifra che non è piaciuta a De Laurentiis, visto che l’attaccante ha ormai 31 anni. Tale somma il patron azzurro la spenderà più volentieri per Victor Osimhen, che è ancora giovane ed ha margini di miglioramento. Presidente e tecnico hanno concordato insieme questa scelta”.