Carnevali spegne i sogni del Napoli: “Boga incedibile, non vendiamo i migliori: abbiamo un progetto ambizioso”

Le strade del calciomercato sono infinite, ma l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha ribadito nuovamente a Tuttosport che Jeremie Boga è incedibile. L’obiettivo del Napoli è stato inserito dall’ad nella lista degli intoccabili insieme ad altri nomi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Boga, così come Caputo, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Ci sono molte richieste per loro, ma abbiamo fermato sul nascere qualsiasi trattativa. Non abbiamo intenzione di cedere i nostri migliori giocatori, con De Zerbi abbiamo un progetto ambizioso. C’è la volontà di fare in modo che Berardi diventi la nostra bandiera. Non abbiamo limiti, il nostro modello è l’Atalanta, anche se ovviamente abbiamo una storia differente”.