Bucciantini: “Zielinski è cresciuto moltissimo con Gattuso: è un centrocampista da PlayStation”

Marco Bucciantini è intervenuto nel pre partita del match tra Bologna e Napoli ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La forza del Napoli è che con Gattuso è diventata una squadra in grado di affrontare ogni partita, ognuna con un piglio diverso. La svolta la vedi anche nelle prestazioni dei calciatori, uno su tutti: Zielinski. È cresciuto finalmente. Per chi gioca alla Playstation lui è uno di quei giocatori forti in tutti i valori, è completo”.