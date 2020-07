Il quotidiano francese L’Equipe fa sapere che Victor Osimhen ha scelto Napoli come sua prossima squadra! Sul portale si legge che il giocatore è entrato in trattative esclusive con il Napoli lunedì sera: il discorso, ieri, è proseguito in Sardegna in un vertice col presidente del club, gli agenti del giocatore e Giuntoli, mentre ADL era in collegamento telefonico.

Il costo del cartellino, si legge su L’Equipe, dovrebbe essere di 81 milioni di euro: l’accordo definitivo potrebbe arrivare tra oggi e giovedì. Scrive il quotidiano che mister Gattuso sarebbe disponibile anche a ridursi lo stipendio: lo stipendio di Osimhen si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro totali.