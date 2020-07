Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato nel corso di “SportItalia Mercato” ha parlato della trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io non so quanto abbia cambiato agente o se sono voci da controllare, ma quando parti un giocatore in città al 99% è tuo. Non ha nessuna trattativa con altre squadre, in questo momento il Napoli resta fiducioso. Occorre un po’ di calma, il Napoli ha fatto una proposta che può anche ritoccare”.

“Parliamo di un’operazione da 50 milioni di euro, cifra che il Napoli ha speso solo per Lozano e sappiamo com’è andata a finire. Non ha fatto le visite, è andato in barca ed ha incontrato chi doveva, ha incassato il gradimento già prima che partisse“.