Sconcerti: “Il Napoli non è una grande squadra: non può stare nelle prime tre posizioni”

Mauro Sconcerti, ha parlato del Napoli ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha fatto sette punti nelle ultime quattro partite. Mi sembra ci sia un accanimento sul Napoli, una squadra che sta facendo il meglio di se stessa. Questa non è una grande squadra, forse lo sarà, oggi però non è una squadra da terzo posto a salire e non lo è perché non lo ha dimostrato. Sono d’accordo nel giudicare il Napoli per quello che ha fatto non per quello che avrebbe potuto fare”.