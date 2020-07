Napoli-Milan, l’ex arbitro Russo: “Rigore inesistente per il Milan. Ecco perché non si poteva ricorrere al VAR”

Carmine Russo, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla partita disputata ieri tra Napoli e Milan. Di seguito quanto evidenziato:

“Quella tra il Napoli e il Milan è stata una bella partita. Per i rossoneri non c’era il calcio di rigore. Bonaventura tocca la gamba di Maksimovic, non il contrario. Il VAR non poteva intervenire perché la valutazione è soggettiva. Per tutelarsi, gli arbitri dall’anno prossimo dovranno verificare più volte il VAR per evitare certe dinamiche.

La Penna era posizionato bene, ma è chiaro che non sempre si riesce a vedere e giudicare nel modo migliore una situazione in diretta. Ci sono troppi rigori in Italia, qualche errore come accade sempre. Con il VAR è ovvio che ci sia una maggiore pignoleria nella interpretazione del regolamento“.