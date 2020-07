Marsilio, pres. Regione Abruzzo: “Speriamo di vedere un bel Napoli-Real Madrid a Castel Di Sangro”

Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza all’Hotel Britannique in cui ha parlato ampiamente del prossimo ritiro azzurro che si terrà per la prima volta in Abruzzo, precisamente nella località di Castel Di Sangro. A introdurre la partnership, siglata fino al 2025, oltre al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ci sarà anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha dichiarato: “De Laurentiis è rimasto contento di aver trovato delle persone mattiniere come lui già al lavoro. Speriamo di poter vedere un bel Napoli-Real Madrid o Barcellona a Castel di Sangro. Speriamo che la situazione epidemiologica ci permetta di gestire tutto in maniera rilassata già da questo ritiro. Questo accordo non è una soluzione di ripiego per un emergenza, ma è un qualcosa di strutturale. Per questo stiamo negoziando un accordo per 6 anni rinnovabili, che porterà il Napoli in ritiro a Castel di Sangro. Siamo fieri ed orgogliosi della città di Napoli che investe nella crescita del proprio territorio”.