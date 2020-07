TS – La Juventus ha già parlato con il Sassuolo per Locatelli e Boga

Manuel Locatelli è da tempo nel mirino della Juventus. Il centrocampista però non è il solo obiettivo bianconero tra i calciatori del Sassuolo in quanto si è aggiunto, a suon di prestazioni esaltanti, Jeremie Boga.

Tuttosport rivela che le due società si sono già incontrate per parlare di affari ed è emersa la forte propensione di Locatelli al trasferimento. Il francese invece ha molte offerte ed è stato dichiarato incedibile: per lui la Juventus dovrebbe imbastire da zero una trattativa che non si preannuncia facile. Il Sassuolo ha chiesto di inserire negli affari Nicolussi Caviglia, reduce da una buona stagione a Perugia.