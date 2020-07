Gattuso: “Le mani dietro la schiena? Un altro sport! Dobbiamo migliorare, segniamo poco e subiamo tanto”

Al termine della partita Napoli-Milan, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nessuna domanda sul rigore perché non rispondo. Io penso che per giocare a calcio le mani sono importanti, un giocatore non può giocare con le mani dietro la schiena. Sicuramente bisogna rivedere la regola dei falli di mano. Le mani dietro la schiena? Un altro sport.

Mi arrabbio quando abbiamo 7-8 palle gol, come stasera. Quando creiamo dobbiamo buttarle dentro. Mi devo arrabbiare! Il Milan mi ha fatto diventare uomo, ho provato tantissime emozioni.

Sugli errori.

Io penso che gli attaccanti non siano l’unico problema, ma tutti. Dobbiamo migliorare. Mi stanno dando tanto, tanto sacrificio e lavoro. Dal post covid stiamo creando. Tante volte non riusciamo a segnare con facilità.

Il Napoli subisce i gol.

Si chiama outzone. Oggi il Milan ha tirato solo due volte, se vedi ha fatto due gol. Per quello che creiamo e quello che subiamo, riceviamo troppi gol e segniamo poco.

Se gli attaccanti cominciano a fare pressione dobbiamo salire. Se non va a buon fine la prima pressione dobbiamo riuscire a ricompattarci, spesso non ci riusciamo. Stiamo provando a fare qualcosa di diverso. Sì, rischiamo ancora, ma la squadra sta migliorando in fase offensiva. Sono molto contento, spesso mi avete dato del catenaccio perché regalavo campo agli avversari.

Callejon, margine per tenerlo?

Dovete chiederlo a Giuntoli e De Laurentiis. Loro sanno ciò che penso dei calciatori“.