Gasperini: “Vinciamo contro il Brescia per tagliare fuori il Napoli”

L’allenatore dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Brescia. L’allenatore degli orobici ha anche parlato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La partita col Brescia è diversa e con altri tipi di incognite, le motivazioni dell’avversario possono essere molto alte. Noi dobbiamo pensare alla possibilità di qualificarci in Europa: con tre punti matematici tagliamo fuori il Napoli, questo a cinque giornate dalla fine sarebbe un grandissimo traguardo. Non vogliamo però fermarci qui e fare il massimo, per fare bene anche in Champions ad agosto“.