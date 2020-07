De Laurentiis: “Amichevoli in ritiro? Siamo amici di molte squadre, come Liverpool e Barcellona”

Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza all’Hotel Britannique in cui parlerà ampiamente del prossimo ritiro azzurro che si terrà per la prima volta in Abruzzo, precisamente nella località di Castel Di Sangro. Il presidente del Napoli ha parlato a proposito della possibilità di disputare amichevoli di caratura internazionale in ritiro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quattro amichevoli? Al momento è tutto in divenire, vedremo cosa fare localmente e bisogna vedere la disponibilità delle altre squadre e quando partiranno i loro campionati, perché avranno inizi differenti. Vedremo cosa accadrà e poi decideremo con chi giocare, siamo amici di tante squadre come Liverpool e Barcellona”.