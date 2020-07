Callejon, nuovi segnali per la permanenza a Napoli: c’è una possibilità per l’accordo!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è una forte volontà di convincere Jose Maria Callejon a rimanere a Napoli. Il rinnovo sembra ancora lontano, ma non è da escludere del tutto. Nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.it, si riaccende la possibilità di una permanenza a Napoli per Josè Maria Callejon. Sono arrivati nel corso delle ultime ore due segnali importanti di apertura da parte di Gennaio Gattuso e Aurelio De Laurentiis:

“Il presidente e il direttore sportivo sanno come la penso e cosa sta dando il ragazzo. Dovete chiedere a loro” ha dichiarato Gattuso nel corso del post partita di Napoli-Milan. “Quien sabe” (ovvero “chi lo sa” in spagnolo) ha dichiarato in proposito il presidente De Laurentiis. La permanenza di Callejon non è più una chimera, la possibilità esiste. Il Napoli ha in mente la proposta di un rinnovo di un solo anno, mentre ovviamente Callejon preferirebbe un biennale. La possibilità di un punto di incontro ruota intorno ad una possibile opzione basata sulle presenze. La negoziazione al momento è ferma, ma i segnali degli ultimi giorni hanno aperto uno spiraglio .