L’agente di Barrow: “L’anno scorso ci fu un contatto con Giuntoli per uno scambio con Inglese. Mi piacerebbe giocasse nel Napoli!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow:

“La storia di Barrow è diversa da quella di Juwara. Lui viene da una buona famiglia del Gambia, non ha mai patito fame o altro, ma ha sempre avuto voglia di giocare a calcio. La sua peripezia è stata un’altra: quella di ottenere il visto per venire in Italia. A volte capita che in due mesi riesci ad ottenere il visto, altre che bisogna aspettare anche un anno.

Giuntoli? Da ciò che so, c’è stato un contatto l’anno scorso per uno scambio tra Barrow ed Inglese, me l’ha detto l’Atalanta, ma poi non si è fatto nulla. L’Atalanta voleva inserire il ragazzo nella trattativa, ma il Napoli voleva monetizzare e l’ha fatto abilmente con il Parma. Napoli è una grandissima piazza, come si può escluderla? Mi farebbe piacere portarlo lì.

Bologna-Napoli? Spero finisca con tanti gol, 3-2 per il Bologna”.