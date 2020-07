NAPOLI MILAN FORMAZIONI PROBABILI – Questa sera alle ore 21:45 andrà in scena anche per Napoli e Milan, allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, la 32esima giornata di questa Serie A. Le due squadre, dopo l’Atalanta, più in forma dopo la ripresa del calcio italiano post-Covid19, si affronteranno in una sfida che promette spettacolo e, forse, anche tanti gol.

Napoli-Milan sarà una sfida importante: per i rossoneri grazie all’obiettivo qualificazione alla prossima Europa League in particolar modo; obiettivo che invece il Napoli ha già raggiunto in automatico vincendo la Coppa Italia, bisogna vincere per tenersi più vicini possibile alla zona Champions della classifica e, anche, per arrivare con una certa testa al futuro impegno con il Barcellona.

NAPOLI MILAN FORMAZIONI PROBABILI

Rino Gattuso, che oggi affronterà per la prima volta da tecnico avversario il suo Milan, che fino all’anno scorso stava anche proseguendo a plasmare, stiamo pur certi che non farà assolutamente sconti, anzi! Formazione pressoché titolare per intero, questa sera, giusto pochi dubbi da sciogliere. Potrebbe tornare in porta David Ospina al posto di Meret, dopo l’infortunio subito nella gara contro l’Atalanta. Difesa al completo con, ad ora, confermata la coppia di centrali Koulibaly-Maksimovic, con Manolas che probabilmente tornerà in panca. Batteria della mediana confermata: Fabian-Demme-Zielu. In avanti, insieme al capitano Lorenzo Insigne, dovrebbero giocare Callejon e Mertens, a ricomporre il tridente dei piccoletti, per un maggiore dinamismo.

Stefano Pioli (54), allenatore del Milan

Stefano Pioli, dalla sua, ha trovato un’amalgama interessante tra la stragrande parte dei giocatori che, anche questa sera, si ritroveranno dal primo minuto in campo insieme. Donnarumma tra i pali non si tocca, e nemmeno il quartetto difensivo. Confermato il solito 4-2-3-1, con l’ex obiettivo di mercato azzurro Zlatan Ibrahimovic punta titolarissima, davanti al giovane Saelemaekers, al 10 Calhanoglu e al goleador Rebic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo H.; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.