Moioli, team manager Atalanta: “Non mi giustifico, ho torto. Reazione sbagliata, anche nei confronti del mio club”

Mirco Moioli, team manager dell’Atalanta, protagonista in negativo di un episodio spiacevole capitato nella giornata di ieri nei confronti di un tifoso napoletano, ha subito fatto marcia indietro. Tramite il quotidiano de L’Eco di Bergamo leggiamo le scuse arrivate dopo Juventus-Atalanta di ieri sera per l’accaduto, per le parole di troppo in un contesto comunque indesiderato. La provocazione è stata di una futilità non da poco, ovviamente, ma la reazione è stata rabbiosa e territorialmente razzista (“terrone del c***o“, ndr). Questo quanto si legge sul quotidiano:

«Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta».

L’ATALANTA RISCHIA SANZIONI PESANTI PER L’AVVENIMENTO