“Terrone del…” L’insulto è del team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli

È stato il team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli a rivolgere al tifoso del Napoli l’insulto razzista.

In partenza per Torino, un tifoso del Napoli si è avvicinato allo staff tecnico dei nerazzurri professando la sua fede azzurra. Assurda la risposta razzista del team manager Moioli.

Tifoso del Napoli (con la maglia N.10) avvicina Gasperini e gli dici “forza Napoli”… che interviene uno dello staff dandogli del “Terrone del Cazzo”

Non male direi



W l’Itaglia pic.twitter.com/d5IoeVTTN7 — Museo di Emozioni Napoli 🌋 (@museodiemozioni) July 11, 2020

Moioli non è nuovo ad esternazioni da censura, come quando ricevette un turno di squalifica per gesti provocatori verso i tifosi avversari. Ecco l’episodio commentato dal giudice sportivo.

“L’incandescente Fiorentina-Atalanta ha invece portato un turno al dirigente della Fiorentina Alberto Marangon per frasi ironiche verso la postazione Var e un turno al dirigente dell’Atalanta Mirco Moioli per “aver rivolto, al 49’st (dopo il pareggio di Freuler, ndr) gesti provocatori nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria””.