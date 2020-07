SportItalia – Osimhen ha detto già sì al Napoli: gli azzurri puntano Veretout per il dopo Allan

Alfredo Pedullà collega esperto di calciomercato, è intervenuto su SportItalia per parlare del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il sì di Osimhen è arrivato prima di approdare a Napoli. È stata fatta troppa filosofia su questa trattativa. Manca solo il sì definitivo per chiudere”.

“Ribadisco il forte interesse del Napoli per Veretout. Gli azzurri lo hanno individuato come sostituto ideale di Allan, se il centrocampista dovesse lasciare la Roma per fare cassa il Napoli c’è”.