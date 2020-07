OSIMHEN NAPOLI – Quest’oggi, sulle pagine del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, è stata ulteriormente approfondita la questione sul possibile (e comunque vicino) prossimo acquisto del Napoli, il centravanti nigeriano 21enne Victor Osimhen. L’affare sembra essere sulla via del tramonto, e potrebbe essere una fumata bianca quella a cui assisteremo fra pochi giorni.

Secondo il giornale, in un lasso di tempo tra i sette e i dieci giorni il calciatore darà la sua risposta definitiva al club azzurro, dopo aver già visionato la città e dopo aver parlato con gli elementi cardine della società azzurra, oltre che con lo stesso patron Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

OSIMHEN NAPOLI, IL CLUB AZZURRO LASCIA TEMPO AD OSIMHEN

Victor Osimhen (21), durante il suo recente e breve soggiorno a Napoli

“Il Napoli aspetta Victor Osimhen, lo aspetta ancora, e sebbene cominci a serpeggiare il timore che si possa trasformare in un novello Godot, o semplicemente in un altro Pépé, il club azzurro guarda ancora con fiducia alla possibilità di chiudere l’affare con il Lille. La prima scelta per l’attacco è lui, il ventunenne nigeriano che ha già conosciuto Gattuso, De Laurentiis, la città e anche Capri“.

“Entro i sette/dieci giorni richiesti al ds Giuntoli, in contatto costante e continuo con i suoi agenti. Alla fine di questo periodo, però, Victor dovrà dire oui, cioè sì, oppure no. Senza ulteriori tentennamenti: e non si tratta di pressioni, piuttosto di programmi e progetti considerando che eventualmente bisognerà fiondarsi su un piano-B ritenuto all’altezza“.

“Ma il fastidioso ronzio dei ricorsi storici non smette di vibrare nell’aria: la storia di Pépé, affare provato ancora una volta con il Lille e poi tramontato al cospetto di un’offerta dell’Arsenal per volontà del giocatore. Il Napoli, però, ha deciso di aspettare ancora un po’, dimostrando ogni tipo di apertura nei confronti di Victor: è il segnale inequivocabile di quanta stima nutrano nei suoi confronti sia Gattuso che la società“.