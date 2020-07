Tommaso Fini e Marco Di Vaio salvano la vita ad una donna colpita da un malore

Nella giornata di ieri Marco Di Vaio e Tommaso Fini, responsabile scouting e team manager del Bologna, si sono recati a Pinzolo per alcune valutazioni in merito al possibile ritiro estivo della squadra emiliano.

Mentre si stavano dirigendo in auto verso il centro sportivo, i due si sono imbattuti in una coppia, ed essendosi accorti che qualcosa non andava si sono fermati per capire cosa stesse accadendo. La moglie, cardiopatica, si era appena sentita male: Fini, con l’aiuto di Di Vaio, ha subito chiamato un’ambulanza e le ha effettuato un massaggio cardiaco, tenendo così in vita la signora. Quest’ultima, trasportata poi d’urgenza in ospedale, si è salvata, un epilogo che non sarebbe stato possibile senza il tempestivo ed efficace intervento dei due dirigenti, eroi per un giorno.