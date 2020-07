Osimhen-Napoli, l’entourage vuole chiudere ma il ragazzo è titubante: vorrebbe la Premier League

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, manca solo da decisione finale di Victor Osimhen per chiudere la trattativa tra Lille e Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il nome più chiacchierato per il mercato del Napoli è quello di Victor Osimhen, ma per il momento nulla è ancora fatto. Gli azzurri sono in attesa della decisione del ragazzo: voglio capire se accetterà la proposta da 3 milioni di euro all’anno più bonus. L’entourage del calciatore starebbe spingendo per chiudere la trattativa con il club di De Laurentiis, mentre il calciatore sembra in attesa di un accelerata di qualche club di Premier League: sarebbe l’Inghilterra la sua destinazione preferita. Il Napoli comunque non ha tutto il tempo del mondo, anche perchè il club non è l’unico che ha gli occhi sul calciatore, come rivelato dallo stesso Osimhen all’interno di una lunga intervista a The Out of Home: ‘Dopo il mondiale U17 mi cercarono Barcellona, Arsenal, Juventus e Inter’ ha detto l’attaccante nigeriano all’interno del podcast”.